“Aujourd’hui, un humoriste peut choquer sur tout, moi je me fais insulter quand je fais des vannes sur la SNCF, la poste et même Ikea !", nous confiait Artus hier, dans les coulisses de la 9e édition des Duos impossibles de Jérémy Ferrari (tournés au Cirque Royal de Bruxelles pour une diffusion prochaine sur C8 et RTL-TVi, la 8e édition étant diffusée sur la chaîne privée belge ce dimanche 8 avril à 22h15) où il coprésentait ce gala du Smile and Song festival. “Une vanne sur une chaise, tu auras la ligue des chaises de France qui va venir me faire chier. Alors, autant y aller car on est dans une époque avec les réseaux sociaux où, dans tous les cas, on va te casser les couilles. Alors autant y aller et savoir pourquoi on te casse les couilles (sourire) !”

L’humoriste, vu notamment dans Vendredi tout est permis d’Arthur, l’émission C’est du gâteau sur Netflix ou en spectacle avec Duels à Davidéjonatown, se dirige de plus en plus en plus vers le grand écran (C’est tout pour moi, Brutus vs César, Le sens de la famille, Pourris gâtés, etc.). L’occasion de lui demander son avis sur ce qui agite la planète cinéma en ce moment, une mauvaise blague qui tourne à une gifle aux Oscars. “Je trouve qu’elle est inadmissible", balance d’emblée Artus avant de décrypter en détail la scène.

“C’est une vanne sur ta femme, elle n’est pas en phase terminale non plus !”

(...)