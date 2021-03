"Loana, acte 15000”, peut-on entendre sur la story Instagram de Sylvie Ortega. Mercredi, l’ex-amie de la lauréate de Loft Story 1 a fait savoir qu’elle est à nouveau intervenue auprès de son ex-amie. Ces derniers jours pourtant, il semblait que les ponts étaient définitivement rompus. Elles s’étaient toutes les deux copieusement pris le chou sur la véracité ou non des dires de Loana qui affirmait qu’elle avait été droguée par la veuve de Ludovic Chancel, le fils de Sheila, ce qui avait entraîné son hospitalisation le 22 février.

Après avoir balancé des messages audios et des photos pour contester cette version, Sylvie Ortega dit à nouveau être venue à la rescousse de celle qui était son amie. “Donc Loana, hier soir, cela a été très mal, dit-elle. Je vais passer les détails. J’aurais été une personne qui ne porte pas secours à quelqu’un si je n’avais pas appelé les pompiers […] une fois de plus.”

Tentative de suicide

C’est Gilles Verdez qui a expliqué ce qui s’est passé. Dans Touche pas à mon poste, le chroniqueur a évoqué une nuit qualifiée d’inquiétante, pendant laquelle la starlette aurait tenté de mettre fin à ses jours. “Elle allait très mal. Il y a eu des messages dont je ne vais pas vous donner le contenu exact. Mais une partie de son entourage a reçu des messages où elle parlait d’une tentative de suicide à venir. Tout le monde s’est mobilisé.”

On comprend que Sylvie Ortega fait partie de ces personnes-là. A-t-elle passé l’éponge ? Pas du tout. “Des choses hallucinantes ont été dites devant toute la France, déplore-t-elle. Stop tout ça. Je ne pardonne rien du tout. OK, elle est malade, je sais qu’elle souffre, mais il ne faut pas tout mettre sur la maladie. Elle est consciente de beaucoup de choses. En, plus, elle me fait du chantage affectif. Maintenant, ce n’est pas mon problème, j’attends des excuses publiques”, explique-t-elle. “Si Loana tient vraiment à moi, qu’elle m’écoute. […] Il faut absolument qu’elle rentre en clinique”, juge Sylvie Ortega.

Heureuse comme jamais depuis longtemps

Pas sûre qu’elle ait été entendue. Il n’a pas fallu bien longtemps avant que la starlette sorte du silence. Également sur Instagram, elle a posté un message dans lequel elle dit qu’elle va bien. Mieux encore, qu’elle est “heureuse comme je ne l’avais plus été depuis longtemps, fière de moi, et épanouie…”

De quoi relancer le feuilleton ? Probablement. Depuis son hospitalisation le 22 février dernier, Loana comme Sylvie Ortega s’invectivent à coups de déclarations et de preuves et rien ne semble en mesure de les calmer. Elle en arriveraient presque à faire de l'ombre à la très médiatisée l'interview de Meghan et Harris.

Notez encore que, toujours selon Sylvie Ortega, Loana aurait aussi renoué le contact avec son ex, Fred Cauvin, lors de cette dernière nuit difficile. Elle l’avait pourtant précédemment accusée de violences.