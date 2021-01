C'est la rumeur people qui scotche la Toile. Depuis quelques jours, quantité de messages privés d'Armie Hammer illustreraient le penchant cannibale de l'Américain de 34 ans et sa fascination pour le sang, le viol et la domination. De nombreuses jeunes femmes, qu'il surnommerait ses "kittens" (ses chatons, Ndlr), ont partagé leurs prétendus échanges hallucinants avec l'acteur deet

"Je suis cannibale à 100%. Je veux te manger", "j'ai besoin de boire ton sang","si tu étais à mes côtés, je te ferais une petite coupure et je m'endormirais en la suçant", lit-on au fil de ce grand déballage glaçant qui a lieu sur Twitter, extraits audio et captures d'écran à l'appui. "Son comportement manipulateur m’a fait percevoir cela comme de l'amour. Vous n’êtes pas seul(e)s", a notamment confié une victime présumée sur Instagram.

Si tous les messages non pas été authentifiés et que le doute règne encore à ce jour, deux ex d'Armie Hammer aurait toutefois confirmé la véracité de ces propos. "Tout ce qui concerne Armie est vrai à 100%. Il va enfin être mis à nu", aurait écrit Courtney Vucekovich, une femme qu'il a fréquentée après son divorce avec Elizabeth Chambers à l'été 2020. L'auteure Jessica Ciencin Henriquez, aperçue au bras de l'acteur en septembre 2020, aurait validé le bien-fondé des fuites sur Twitter avant de bloquer l'accès à son compte.

Contacté par le média américain E! News, Armie Hammer n'a pas réagi à ces accusations.