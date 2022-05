Non, vous ne rêvez pas. Une influenceuse québécoise, Hélène Boudreau (qui avait fait le buzz en se mettant seins nus lors de la remise de diplômes de l'université UQAM à Montréal), a déféqué sur son ordinateur. Comment? En expulsant trop violemment de son anus les gummy bears qu’elle y avait inséré auparavant. Et ce, devant 300 personnes qui assistaient à son spectacle érotique en direct sur OnlyFans. Et la jeune femme n'a pas hésité à raconter sa mésaventure fécale sur Instagram. "Je ne peux pas croire qu'est-ce que j'ai faite", dit-elle en vidéo, la main sur la bouche, et avec son accent canadien. "J’ai chié en live. J’ai fait caca, sur mon ordinateur, en live. J’ai chié en live devant 300 personnes", se désolait-elle dans une story maintenant disparue. Et de continuer dans le pas très ragoûtant. "Je m’insérais des gummy bears dans le c*l, pis genre, je voulais les expulser, pis genre, j’étais en doggystyle. Je me suis écartée le c*l, pis genre, j’ai chié direct sur mon ordinateur pis je pense que mon ordinateur marche plus", raconte-t-elle, en ne lésinant pas sur les détails.

"On touche le fond!"



De quoi choquer ou amuser la Toile. "Dans quelle époque on vit?"; "Mon Dieu"; "On touche le fond"; "Une pépite!"; "Merci de faire rayonner notre beau Québec!" ou encore "Il me reste 6 mois pour trouver une explication sensée auprès de mes 2 deux petites filles, pourquoi à l’Halloween je ne mets plus de Gummy Bear dans leur sac de friandises…" Et d'après certains internautes, Hélène Boudreau profiterait même du buzz (et du tollé) que suscite sa vidéo pour mettre en vente son ordinateur aux enchères. "Le pire c'est quand même ceux qui payent pour voir ça !!"

Elle-même a commenté la saga sur Twitter.

"2022, une année formidable": et voici la vidéo de l'humoriste belge Pierre-Emmanuel, alias PE, surpris également par la chose et qui se moque gentiment de la demoiselle. "C'est chiant ce qui t'arrives!"