Le 10 décembre dernier, Vanessa Matagne, l’animatrice météo de RTL-TVI, donnait naissance à un petit garçon prénommé Alistair. Même pas deux mois après cet heureux événement, Vanessa Matagne a annoncé ce dimanche que le petit Alistair avait été opéré de la sténose du pylore. "J’ai cru mourir en le déposant sur la table du bloc opératoire", écrit-elle avant d’expliquer cette malformation congénitale. "Le pylore est un muscle entre l’estomac et les intestins. Chez certains bébés, il sert parfois de trop et bloque le passage donc ce qui arrive dans l’estomac ne descend jamais plus bas et fini par remonter…"

Un épisode douloureux, après une fin de grossesse pas toujours facile déjà, pour le couple de jeunes parents, même si l'issue fut heureusement positive. "Quelle inquiétude de le voir régurgiter puis vomir en jet, certains de plus d’un mètre ! Mais après 4 jours à l’hôpital, le voilà réparé. Il mange à nouveau comme un petit glouton. Nous sommes rentrés à la maison et il va super bien."

Plusieurs personnalités de la chaîne l'ont soutenue. A commencer par Émilie Dupuis. "Bon retour serein… et douces pensées." Ou encore Caroline Fontenoy, devenue maman pour la seconde fois récemment. "Ouf quelle aventure et quel stress. Heureuse pour vous que tout soit rentré dans l’ordre. Être à l’hôpital avec son bébé c’est tellement angoissant. Bon retour à la maison".