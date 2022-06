Selfies et autographes, dès son arrivée sur le tapis rouge du Festival de Télévision de Monte-Carlo, Jane Seymour, invitée de l'événement monégasque, a attiré tous les regards et répondu aux différentes demandes du public. "Mes fans sont merveilleux. Certains prennent des avions pour me suivre à travers le monde", dit-elle.

Si l'actrice de 71 ans a une belle et longue carrière derrière elle, c'est surtout son rôle du docteur Michaela Quinn dans "Dr Quinn, femme médecin" qui a marqué les esprits. Qui aurait pu croire que près de 30 ans après la sortie de la série, celle-ci résonnerait toujours dans la tête de tout un chacun.

Rien ne destinait pourtant Jane Seymour a incarné le personnage qui lui colle encore à la peau aujourd'hui. Ce rôle est arrivé à un moment où elle perdait un peu pied et lui a, en quelque sorte, sauvé la vie. "J'étais mariée et malheureusement, j'ai découvert que mon mari était avec plusieurs autres femmes. J'ai également réalisé qu'il avait un problème de drogue et qu'il a perdu toute ma fortune. Les banques m'ont demandé de l'argent que je n'ai pas. Je ne savais pas comment les rembourser, nous explique la comédienne. J'ai donc téléphoné en urgence à mon agent en lui demandant qu'il me trouve du travail. C'est comme ça que j'ai reçu le script de 'Dr Quinn, femme médecin'. Je n'avais toutefois que peu de temps. Je devais donner une réponse le lendemain. Et, j'ai dit 'oui'. J'ai signé un contrat de cinq ans sans avoir la garantie que ça fonctionne. C'était une série où une femme avait un rôle principal et qui se déroulait dans un western en plus. Ce n'était pas gagné. Et finalement, la mayonnaise a pris. Encore aujourd'hui, on retrouve la série dans plus de 90 pays."

Depuis 2022, Jane Seymour est la star d'une nouvelle série télé intitulée "Harry Wild". Elle y incarne un professeur de littérature à la retraite qui devient détective. Un nouveau projet qui a déjà "séduit les fans de 'Dr Quinn, femme médecin'", dit-elle.