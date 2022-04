Lio ne va plus bien du tout. Depuis deux ans, elle s'est rendu compte qu'elle avait été violée lorsqu'elle n'avait que dix ans. C'est ce qu'elle a révélé dans les colonnes de Télé-Loisirs, pour qui elle s'est confiée longuement.

“J’ai été violée par un proche de la famille quand j’avais 10 ans à l’arrière de la voiture de mes parents. Digitalement. Tranquillement, pendant que mes parents conduisaient, à côté de ma petite sœur qui avait 3 ans. Jamais personne n’a nommé ça un viol et moi, j’ai réalisé il y a deux ans que j’avais été violée. J’ai mis ce mot là-dessus. Et depuis, rien ne va. On se débrouille parce qu’on n’est pas reconnue, pas accueillie. On est maltraité même quand on vient porter plainte. Rien ne bouge”, a confié la chanteuse belge de 59 ans.

Lio a également confié avoir été victime de violences conjugales dans les années 90, par Alexis Zad, son ancien compagnon. “Je suis tombée amoureuse d’un homme qui m’a tapé dessus. Je pense que je ne me suis pas aperçue à quel point j’étais en danger quand j’ai vécu mes violences conjugales qui ont été très loin”.