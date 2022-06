Il a beau avoir lâché On est en direct, Laurent Ruquier poursuit son travail. Il a enregistré avec Leïla Kaddour, une émission qui sera diffusée ce mardi 28 juin, sur France 2, à quelques jours du lancement de la 109ème édition de la course cycliste (qui, elle, débutera le 1er juin)., a confié l'animateur, ce mercredi, dans

"La première fois que j'ai parlé sur une radio nationale, c'était sur le Tour de France"



Si l'ancien présentateur d'On est pas couché (condamné récemment par la justice) a arrêté de regarder la course cycliste, c'est surtout suite à un événement marquant. "J'en garde un très mauvais souvenir", confesse-t-il à Anne-Elisabeth Lemoine. "J'étais fâché un peu avec le Tour de France. J'ai eu un accident de voiture sur le Tour en 1989. À l'époque, j'étais auteur pour Jean Amadou et Maryse Gildas ur Europe 1 qui faisaient une émission tous les matins sur l'étape du tour. J'étais celui qui devait amener les textes que j'avais écris entre 5 heures et 8 heures du matin. Et comme le petit personnel n'est pas logé généralement à côté, […] les assistants, les auteurs sont logés à 40 ou 50 kilomètres de l'endroit où à lieu l'étape. Le matin, il fallait y aller en voiture. Et j'avais le permis mais je ne conduisais pas ou peu, et j'ai eu un grave accident de voiture."

Résultat? "Le Tour s'est arrêté pour moi au bout de deux semaines", a conclu Laurent Ruquier, très amer. "C'était triste pour moi parce que c'était la première fois qu'Europe 1 m'avait accordé une chronique à l'antenne. La première fois que j'ai parlé sur une radio nationale, c'était sur le Tour de France, mais ça s'est arrêté prématurément. Et, croyez-moi, ça m'a marqué."