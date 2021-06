"J'étais dans le déni"

"J’ai menti, j’ai dit au monde entier que j’allais bien et que j’étais heureuse. C’est un mensonge. J’étais dans le déni. J’étais sous le choc. Je suis traumatisée", a-t-elle écrit dans des propos traduits par ELLE. "Tu sais, 'fais semblant jusqu’à ce que ça arrive vraiment'. Mais maintenant je vais vous dire la vérité, ok ? Je ne suis pas heureuse, je ne dors pas, je suis tellement en colère, et je suis déprimée", a-t-elle souligné, sans filtre cette fois.

"Je porte cela à votre attention parce que je ne veux pas que les gens pensent que ma vie est parfaite, parce que ce n'est pas ça du tout !", a insisté celle qui a reçu le soutien de célébrités telles que Mariah Carey, Paris Hilton ou encore son ex Justin Timberlake. Si elle est s'est efforcée de garder la tête haute, Britney Spears est désormais déterminée à reprendre le contrôle total d'une vie mise sous cloche durant treize longues années.