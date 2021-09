Une pratique controversée

En effet, hier, en direct du cabinet de son gynécologue à Paris, Maeva Ghennam a expliqué ceci sur ses réseaux sociaux: “Je suis avec le docteur et j'ai fais des machines au niveau de mon vagin, explique-t-elle en story Instagram. J’ai fait de la radiofréquence et de la mésothérapie sans injections et en fait ça rajeunit le vagin.” Avant d'ajouter: “Pour moi, c’est super important d’avoir un beau vagin. Moi, j’ai de la chance, j’ai vraiment un beau vagin -genre, je n'ai pas les lèvres qui dépassent- mais il faut entretenir cela et mon docteur, c’est le meilleur pour ça. Genre là, c’est comme si j’avais douze ans!” De quoi choquer les internautes et ses 3,2 millions d'abonnés.

“Vagin de 12 ans… Culture du viol bonjour”; “Pour avoir un cerveau, il faut aller où? Car là, c’est urgent”; “Je ne sais pas du tout ce qui se passe dans la vie de Maeva, mais en ce moment, c’est vraiment bizarre”, commentent ainsi en masse les internautes. Certains dénoncent ces pratiques douteuses. “Pauvre fille, il faut aller voir un psy”; “Je l’ai unfollow direct, c’est trop! ; “Ça frôle le ridicule”. Ou encore: “Mon Dieu, mais quelle honte, et le plus fou, c’est que beaucoup de parents laissent leurs enfants la suivre et la regarder”