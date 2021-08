Gérard Lenorman, qui va sortir un nouvel album à 76 ans, fait de rares confidences au Parisien sur le mal qui le ronge

Grâce à un certain Vianney, 21 ans après son dernier album original La Raison de l’autre (car il a tout de même sorti un best-of Duos de mes chansons en 2011), Gérard Lenorman annonce au Parisien qu’il sortira un nouveau disque le 8 octobre prochain. Son nom ? Le Goût du bonheur. "Nous nous sommes rencontrés sur le plateau de Du côté de chez Dave , raconte l’interprète de "La Ballade des gens heureux" dans les colonnes du quotidien français. "Et j’ai eu un coup de cœur pour Vianney. Nous nous sommes revus, et, deux jours plus tard, il m’a envoyé la chanson "Changer" (premier single sorti ce vendredi avant "Regarder s’en aller les choses" aussi écrit par le coach de The Voice, NdlR). Lui, il est parti pour durer. Il a du génie en lui, le don de la vie. Je n’ai jamais vu quelqu’un comme ça. Je vous le dis tout de suite, je suis amoureux de lui."

Le chanteur star des années 70 avoue avoir vécu des moments difficiles ces derniers mois avec la pandémie. Comme tout artiste, il a dû annuler tous ses concerts. Pire encore, aucune maison de disques n’a souhaité produire son nouvel album. L’interprète de "Gentil dauphin triste" a donc dû autoproduire son disque. "Vous n’imaginez pas ce que j’ai dépensé ! Bien plus qu’il ne me rapportera…", a-t-il lâché au Parisien. "Produire un disque à 76 ans, c’est quand même démentiel !"