"Il avait toujours eu cette respiration particulière et à deux mois, j’ai vu que sa tête grossissait", a confié l'ex de Mariah Carey, déjà papa de six enfants. "Nous n'avions pas d'idée particulière sur ce que c'était, mais nous voulions vraiment l’amener voir un docteur pour faire surveiller sa respiration et ses sinus. Nous pensions que cela serait un examen de routine", a-t-il expliqué. À l'orée de ses cinq mois, les jours de Zen semblaient déjà comptés et sa tumeur s'est mise à grossir de plus en plus vite. "Nous nous sommes réveillés dimanche, nous sommes allés voir l’océan, et puis j’ai dû m’envoler pour New York pour tourner l’émission. Le temps que j’arrive à la voiture et alors que je m’apprêtais à aller à l’aéroport, j’ai dû faire demi-tour", a-t-il précisé, les larmes aux yeux avant de dédier cet épisode à son fils.