"Je refuse de vivre comme ça"

Avec une fortune estimée à 740 millions de dollars en 2019, Diddy ferme le podium des rappeurs les plus riches de la planète derrière Jay-Z et Dr. Dre. Uneà l'américaine dont il a tenté d'insuffler l'énergie à ses fans... en vain.

Dégustant nonchalamment une mangue au bord de sa piscine XXL, le producteur a adressé un discours de motivation quelque peu bancal ce 6 juillet.

"Un jour, quand j’étais plus jeune, je me suis réveillé et il y avait 15 cafards sur mon visage. À ce moment-là, j’ai dit 'plus jamais', je refuse de vivre comme ça", s'est-il rappelé sur Instagram. "Travaillez dur, croyez en vos rêves les plus fous… ET NE FAITES JAMAIS DE CONCESSION !", a-t-il tonné. En un rien de temps, l'anecdote des quinze insectes a été tournée en dérision sur la Toile. Florilège.

"Les cafards qui regardent Diddy dormir."

"Diddy ment. J’ai eu des cafards, et ils ne restent pas là sur ton visage. Les cafards ont des endroits où aller et des choses à faire."