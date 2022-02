Après la série documentaire Secrets of Playboy révélant les côtés obscurs du manoir d’Hugh Hefner, dont la drogue utilisée par le magnat surnommée "écarteur de jambes", c’est au tour de Karissa Shannon de passer aux aveux. "Je n’avais fait l’amour avec personne d’autre, donc ça ne pouvait être que lui (Hugh Hefner)", a révélé l’ex-playmate au journal britannique The Mirror. Karissa Shannon a découvert à 19 ans qu’elle était tombée enceinte d’un homme qui en avait 83. "Je voulais juste m’en débarrasser le plus vite possible. Je ne voulais pas que Hef le découvre." Celle qui détestait le patron de Playboy a décidé d’avorter. "J ’étais dégoûtée de mon corps et j’avais l’impression qu’il y avait un alien dans mon ventre. C’était comme si le diable était en moi." Aidée de sa sœur jumelle Kristina, Karissa a mis un terme à sa grossesse en cachette. "J’ai trouvé une clinique à Los Angeles. J’ai demandé à la sécurité de Hef de nous déposer au centre commercial, pour faire semblant qu’on allait faire du shopping. (...) C’est comme ça que nous avons pu garder le secret."

Contraintes à des rapports sexuels collectifs non protégés, les deux sœurs avaient convenu "qu’il irait en enfer". Karissa et Kristina, souffrant de troubles de stress post-traumatique, avouent avoir été "soulagées" lorsque Hugh Hefner est décédé en 2017. Elles ont aussi prévu de poursuivre Playboy en justice. "On était des playmates, on avait un contrat, et tout se passait au manoir. Nous voulons les affronter. (...) Nous souhaitons que les gens sachent qui il était vraiment et ce qui s’est passé derrière des portes fermées."