Sur les ondes de France Bleu, l'homme en noir s'est confié sur sa jeunesse dans "des endroits louches", son passé de toxicomane (" Je ne voulais pas me considérer malade, ce qui était le cas malheureusement") et le combat qui en a suivi pour le célèbre ex-animateur de Canal + et France Télévisions. "Je m'en suis sorti, mais c'est ce que j'ai fait de plus dur dans ma vie honnêtement".

Thierry Ardisson, ex-animateur de Tout le monde en parle, n'a jamais caché avoir été toxicomane. Dans l'émission Accès Direct sur France Bleu, l'homme en noir s'est confié sur son addiction à l'héroïne et comment il est tombé dans la drogue à la fin des années 60. "Quand j'ai eu mon bac, j'avais 16 ans, je suis parti à Juan-les-Pins, raconte-t-il. Et au bout de dix jours, je n'avais plus d'argent. Et je suis tombé sur un mec qui m'a dit : ”Qu'est-ce que vous foutez là ? Vous voulez un boulot ?” Et je suis devenu disquaire - à l'époque on ne disait pas disc jockey - au Whisky à gogo, et j'ai découvert la musique et j'ai découvert la nuit. Une fois que j'avais fini mon boulot à Juan-les-Pins, on allait à Cannes dans des endroits louches."

"On a été la première génération à avoir la drogue en vente libre"

Après ses folles nuits cannoises, celui qui est aujourd'hui le compagnon d'Audrey Crespo-Mara, sortait dans les célèbres boites parisiennes du Palace et des Bains douches. Et rebelotte. "Honnêtement, on a été la première génération à avoir la drogue en vente libre, affirme-t-il. Avant nous, la drogue, l'héroïne, c'était réservé aux jazzmen afro-américains. Personne n'en prenait. Certains prenaient de l'opium, comme Cocteau, mais ce n'était pas courant."

"L'héro, au début, on en prend pour être bien, puis au bout d'un moment, on en prend pour ne pas être mal"

L'ancien animateur de Canal + et France Télévisions poursuit sur l'évolution de l'image de la drogue. "Aujourd'hui, les gens, on leur dit : ”Fais gaffe, l'héro, c'est très dur d'en sortir, la cocaïne, ça va te bouffer la matière blanche du cerveau, la myéline.” On sait ce que ça fait. Nous, on s'est jeté dedans la tête la première", a souligné Thierry Ardisson sur France Bleu, avant d'expliquer que son sevrage ne fut pas simple. "Je m'en suis sorti, mais c'est ce que j'ai fait de plus dur dans ma vie honnêtement. L'héro, au début, on en prend pour être bien, puis au bout d'un moment, on en prend pour ne pas être mal…"

Thierry Ardisson assure toutefois ne pas avoir fréquenté de centre de désintoxication. "Moi, j'ai quitté la France, je n'ai pas voulu médicaliser le truc. Je n'ai pas voulu aller à l'hôpital prendre de la méthadone et tout ça. Je ne voulais pas me considérer malade, ce qui était le cas malheureusement. Je suis parti aux États-Unis, dans un endroit où j'étais sûr de ne pas en trouver. Mais j'en ai chié pendant trois mois." Et de conclure sur un conseil important pour nos jeunes générations. "On n'est plus dans les années 70, on sait ce que ça fait, n'en prenez pas."