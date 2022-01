, avait déclaré Arnaud Ducret, au sujet des petits boulots qu'il a dû faire avant d'arriver là où il est, dans l'émissionsur Europe 1 en juin dernier.

"On me demande tout le temps de poser à poil"

Un job dans l'industrie du charme qui ne l'a pas empêché de devenir une star grâce à Parents mode d'emploi, Les Profs ou encore Divorce club. Il avait même réussi à ressusciter les Inconnus sur scène dernièrement. Même si ses premières apparitions face aux caméras, Arnaud Ducret est souvent apparu en tenue d'Adam. Une situation qui finit toutefois par l'agacer. "Dans quel contexte, autre qu’un film, oseriez-vous poser dans le plus simple appareil ?", lui demande ainsi Femme actuelle. "Pour une œuvre caritative à la rigueur", a répondu Arnaud Ducret, actuellement à l'affiche du film Tendre et saignant, réalisé par Christopher Thompson et avec Géraldine Pailhas et Alison Wheeler. "On me demande tout le temps, dans les films effectivement, de poser à poil. J’en ai marre qu’on me foute à poil ! Dernièrement, on m’en a encore proposé un".