"J'en ai rêvé et ils ont accepté!", écrit ainsi fièrement Arnaud Ducret sur Facebook et Instagram. Après avoir refusé un contrat juteux avec TF1 et annoncé l'arrivée de nouveaux projets à trois , les Inconnus ont fait une surprise de taille à l'humoriste Arnaud Ducret sur scène dans son show "That's life". "Non mais les gens ne comprennent pas, il faut décompresser, évacuer": c'est avec ce running gag que Didier Bourdon et Pascal Légitimus ont en effet débarqué en plein spectacle d'Arnaud Ducret (vu dans Parents mode d'emploi, Les Profs ou encore Divorce club).

Et entre clin d'oeil à leurs anciens personnages (Marie-Thérèse) ou sketches (Tournez manège et la désormais célèbre Ingrid), les Inconnus -mais aussi et surtout le public- se sont éclatés pour leur retour sur scène. Même s'il manquait toutefois Bernard Campan parmi le trio. "Toujours croire en ses rêves", écrit ainsi en légende Arnaud Ducret en partageant ce souvenir qui affolent les internautes. "Excellent"; "Exceptionnel", "Le kif ultime" ou encore "Génial"; "Fabuleux"; "Quel bonheur de les revoir!"; "Mémorable, merci pour ce moment!"

"Et si vous voulez venir au spectacle les amis je suis actuellement en tournée dans toute la France", conclut Arnaud Ducret en commentaire.