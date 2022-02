Invité sur le plateau de Quotidien ce mardi soir, il est notamment revenu sur cet épisode alors qu'il était venu pour faire la promo de son nouveau film intitulé "Maigret".

Devant près de 50.000 personnes, à Villepinte, Gérard Depardieu était monté sur scène en déclarant: “Je n’entends que du mal de cet homme qui ne fait que du bien”. Il en a dit plus à Yann Barthès qui lui a demandé s'il regrettait les faits.

“J’étais bourré. J’ai pris un scooter, je suis allé à Villepinte”, a répondu l'acteur. “Je ne regrette rien, parce que quand on est bourré, on ne sait plus, et c’est formidable pour ça la cuite”.

Lors de son entretien, Gérard Depardieu a également confié qu'il ne buvait plus d'alcool. "Je ne peux plus boire parce que, l’autre fois, j’ai voulu crâner mais je n’avais pas l’envie de boire. J’ai bu deux gins chez des copains. Je suis parti en scooter. Heureusement, les deux garçons m’ont suivi. J’ai garé mon scooter et après je suis tombé dans une sorte de coma", a-t-il confié.