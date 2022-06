Même "Rusty Ryan" peut se faire arnaquer. On le sait : le domaine provençal de Brad Pitt n'en finit plus de lui poser des problèmes. Véritable réussite financière et viticole, le château de Miraval est surtout devenu le terrain privilégié de la bataille qui fait rage entre l'acteur et Angelina Jolie. Mais c'est une anecdote plus cocasse que l'Américain a décidé de partager récemment.

Fraîchement devenu propriétaire terrien en France, Brad Pitt tend l'oreille lorsqu'un local lui assure que des pièces d'or datant des Croisades sont enfouies sur ses terres. Il le prend au mot et se met en quête du magot avec une obsession aussi débordante que coûteuse. "J'étais complètement obnubilé, pendant un an, je n'ai pensé qu'à ça, j'étais tout excité par cette affaire. Peut-être que c'est lié à l'endroit où j'ai grandi, car, dans les monts Ozarks, il y avait toujours plein d'histoires de caches d'or secrètes…", lit-on dans des propos traduits par Le Point. En réalité, le mystérieux inconnu était de mèche avec une entreprise qui lui permettait d'acquérir tout le matériel nécessaire dans ses recherches.

"C'était finalement un peu ridicule, mais la chasse a été excitante", concède Brad Pitt aujourd'hui.