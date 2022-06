Dans les cérémonies de remise de prix, les traditionnels remerciements aux parents, à la famille, aux producteurs, au chien et au poisson rouge constituent généralement des passages obligés aussi insipides qu’ennuyeux. Jennifer Lopez doit penser la même chose, elle qui a fait preuve d’originalité en recevant le MTV Generation Award. En tenant à remercier "les personnes qui m’ont donné de la joie, mais aussi celles qui m’ont brisé le cœur". Avant de remettre ça à l’encontre de "ceux qui ont été sincères avec moi ainsi que ceux qui m’ont menti" .

Et ce n’est pas tout : "Je veux remercier tous les gens qui m’ont dit, en face ou quand je n’étais pas dans la même pièce, que je ne pourrais pas faire ceci. Je ne crois pas que j’y serais parvenue sans vous. Et je sais que je n’aurais pas pu le faire sans les fans qui ont visionné les films. Vous êtes la raison pour laquelle je suis ici et j’ai été là. Je vous aime."

Explication ? "Les déceptions et les échecs m’ont appris à devenir forte." Le tout a été dit en essuyant une petite larme.

Il n’y a pas à dire, c’est quand même autrement plus percutant que ce qu’on entend généralement dans nos remises de trophées.