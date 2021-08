Gagnant de la saison 3 de The Voice France, Kendji Girac est depuis peu juré de la version Kids du télécrochet de TF1. À 25 ans, l’interprète de "Gitano" endosse en effet une seconde fois le rôle de membre du jury dans The Voice Kids saison 8. Pour rappel, après avoir refusé deux fois la proposition d’être sur l’un des quatre célèbres fauteuils rouges, Kendji Girac avait finalement dit oui l’an dernier et devenant ainsi le plus jeune coach de l’histoire du télécrochet. "J’avais besoin de vivre des choses, de monter sur scène, de faire de la musique…, confiait le jeune papa d’Eva Alba, à Télé 7 jours, ravi d’être aux côtés de Jenifer, Patrick Fiori et Soprano. Pour pouvoir partager ces expériences avec les enfants, trouver les bons arguments et les conseils qui les aideront à grandir dans le chant. J’avais envie d’arriver sur le plateau plus confiant, et le sac rempli de vécu. Cette fois-ci, je me suis senti prêt."

Pour cette participation, Télé 7 Jours rappelle que Kendji Girac aurait reçu un chèque de 200 000 euros pour le tournage des 7 émissions. En outre, il aurait eu un supplément de 23 000 euros pour participer au prime de la finale du programme. Un cachet renouvelé donc pour la prochaine saison de The Voice Kids aux côtés de Patrick Fiori et des deux nouveaux : Louane (ex-The Voice) et Julien Doré (ex-Nouvelle Star).