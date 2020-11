Ce 19 novembre, l'émotion était palpable au moment d'un décompte en l'honneur des quinze années de règne du Prince, qui a eu du mal à retenir ses larmes. Effectuant un salut militaire à l'attention de la garde, il a été imité par son fils de 5 ans. Et on pouvait la lire la fierté du petit Jacques, vêtu en carabinier pour l'occasion, dans son regard. Sa soeur Gabriella, robe à col Claudine et ballerines rouges, se tenait sagement à ses côtés.

"Nous formons des voeux ardents à l'attention de notre communauté, et de chacune et de chacun de vous, dans l'attente de nous retrouver tous dans des conditions normales et sereines. Alors, à tous, bonne fête !", a fait savoir la famille princière dans un communiqué.

Du balcon à la cour d'honneur. Coronavirus oblige, la Fête nationale monégasque a dû se plier aux mesures sanitaires. Exit le traditionnel salut au balcon, les adorables jumeaux d'Albert et Charlène ont assisté à la cérémonie au premier rang, auprès de leurs parents et de Caroline de Hanovre.