Les 26 et 27 janvier, la Principauté célèbre la Sainte-Dévote, la sainte patronne de Monaco et de la Corse. Le corps de celle qui avait été martyrisée sur l'île de Beauté vers l'an 304 fut alors déposé dans une barque par des pêcheurs locaux avant de finir sa course sur ce qui deviendra le rivage monégasque. Chaque année, la famille princière lui rend donc hommage en embrasant une embarcation. Comme en 2020, ce sont Jacques et Gabriella qui ont eu la responsabilité de tenir le flambeau lors d'une cérémonie sans artifices adaptée à la pandémie.

En rose et en bleu, les adorables jumeaux de Charlène ont effectué leur mission avec brio, bien aidés par Albert II pour atteindre les branches les plus lointaines. Comme l'a souligné Monaco-Matin, la barque a mis plus de temps à prendre feu, symbole d'une "année particulière". À tout juste 6 ans, Jacques et Gabriella devraient multiplier les fonctions officielles en 2021, tout comme le Prince au même âge.