"Beaucoup d'avantages"

Avant de rallier, le nord de la Grande-Bretagne, le trio, qui attend toujours Charlène de pied ferme, a fait un saut en Allemagne pour y découvrir son Europa-Park. Là, Jacques et Gabriella ont pu profiter des festivités d'Halloween dans la joie et la bonne humeur. Une vidéo de leur venue a été publiée sur les réseaux sociaux et on peut y voir les bambins s'amuser au milieu des mascottes et des attractions. "Je pense qu'il y a beaucoup d’avantages, beaucoup de points positifs", a estimé Albert II au sujet de ce deuxième voyage officiel à l'étranger avec ses enfants. En septembre, ils s'étaient déjà rendus en Irlande.