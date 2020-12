"Des moments effrayants"

Ce sixième anniversaire marque aussi le début des premières fonctions officielles pour les jumeaux. C'est en effet à cet âge que le Prince a fait ses autres premiers pas. "Ma première prestation officielle, à l'âge de 6 ans, a consisté à dévoiler la plaque du nouveau tunnel ferroviaire de Monaco. Six ans, c'est un âge un peu précoce pour une manifestation publique... Mais par ces gestes symboliques, il est vrai que l'enfant que j'étais a pu prendre conscience très tôt des responsabilités qui l'attendaient.", confiait-il au Figaro en 2006. "Ce sont des moments qui sont effrayants pour un tout jeune enfant et même pour un adolescent : puis, la sérénité vient avec l'âge", avait-il ajouté lors d'une interview avec le journal français. C'est à deux que Jacques et Gabriella vont pouvoir franchir ce cap ô combien important.