Jacques Martin était papa de huit enfants (David, Élise, Frédéric, Jean-Baptiste, Judith, Jeanne-Marie, Juliette et Clovis), qu’il a eus avec quatre femmes différentes entre 1961 et 1999. Le présentateur de L’École des fans a été en couple avec Annie Lefèvre, Danièle Évenou, Cécilia Ciganer-Albeniz mais aussi Céline Boisson. De quoi se diriger vers une bataille d’héritage, un peu comme celle d’aujourd’hui entre les clans Hallyday, à la mort de Jacques Martin le 14 septembre 2007. Mais il n’en a pourtant rien été. Pourquoi ? Ici Paris a mené l’enquête auprès de David, l’aîné de Jacques Martin. "On a créé une société, 8M, pour ‘8 Martin’, a-t-il expliqué au magazine français, deux ans après la mort de Johnny Hallyday. Elle regroupe tous les enfants. C’est ce que nous avons fait de plus intelligent pour essayer de maintenir la mémoire de notre père proprement." David ajoute que son père avait "bien organisé cela. Tout le monde a eu ce qu’il devait avoir. Les mamans aussi. Dans toutes les familles, il y a des histoires et des échauffourées. Les mères de certains n’étaient pas forcément en bons termes, mais ça n’avait rien à voir avec nous".