Mise en scène ?

Dans une séquence partagée par le New York Post, on peut voir Will Smith retourner vers son siège après avoir frappé l'humoriste. "Waouw, Will Smith vient de me démonter la tête", lâche alors Chris Rock, quelque peu sonné. On y voit surtout Jada Pinkett Smith de dos en train de rire de la scène en secouant la tête. Sur les réseaux sociaux, cet angle de vue inédit a été abondamment commenté et certains se demandent déjà si tout cela ne serait pas une mise en scène dont Hollywood raffole.

Chris Rock a déclaré qu'il était "encore en train de digérer tout ça", mais il ne compte pas porter plainte.