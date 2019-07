Le mannequin belge de 28 ans a démenti sa rupture avec l’industriel français de 58 ans Arnaud Lagardère.

“Il ne faut pas tourner la page, il faut parfois déchirer le livre”, avait-elle ainsi écrit il y a quelques jours, avec le hashtag “bye bye”. Le mannequin belge ne parlait pas ici de ses récents problèmes de santé (Jade s’est fait hospitaliser pour ses calculs rénaux début juillet en Belgique) mais bien de la confirmation des rumeurs. À savoir sa séparation avec Arnaud Lagardère, le célèbre industriel français. À la question “Célibataire ?” dans sa story sur le réseau social Instagram, Jade Foret (de son nom de jeune fille) a répondu “Oui.”

Jade dément la rupture

Devant l’émoi causé par la nouvelle de sa rupture avec le père de ses enfants, de nombreux observateurs se demandaient s’il s’agissait d’une blague. Jade, actuellement aux États-Unis, a d’ailleurs dû être surprise en découvrant l’ampleur que sa vanne a prise ici outre-Atlantique. Ce lundi en fin de journée, la Belge a donc été forcée de publier un démenti: “Visiblement, ma réponse hier en tirant la langue vous a tous interpellés: hé non, je ne suis pas célibataire.”

Un démenti publié lui aussi sous forme de story Instagram. Comme celle de sa séparation avec Arnaud Lagardère, le célèbre industriel français. Si la vanne du mannequin a sans doute du faire beaucoup rire ses 800 000 abonnés, elle a moins fait sourire les actionnaires et employés du groupe Lagardère...

Un couple hors norme

En couple depuis 2010 et mariés depuis 2013, l’homme d’affaires de 58 ans et le top model de 30 ans sa cadette ont eu trois enfants : deux filles, Liva et Mila, et un garçon, Nolan. Pour rappel, et à la surprise générale, ce couple glamour s’était fait connaître via une vidéo aussi intime que kitsch tournée dans la demeure du patron d’Europe 1. De quoi alimenter la chronique people depuis ce jour d’été 2010, au point même de susciter des interrogations dans les milieux économiques. En 2012, Arnaud Lagardère avait assuré devant les actionnaires de son groupe que sa situation personnelle ne le mettait “pas en danger”, pas plus que l’entreprise. Il avait évoqué un “vrai bonheur dans sa vie personnelle qui l’a rendu encore plus fort dans sa vie professionnelle”.

Le 26 juin dernier, Arnaud Lagardère semblait pourtant vouloir reconquérir sa belle en postant une photo de leur couple (“La seule et l’unique”) sur le réseau social qu’il avait intégré un mois auparavant à peine. Selon le site lesJours.fr, “pour reconquérir le cœur de Jade, Arnaud le lover a débarqué sur son terrain de jeu préféré, celui où elle dit et montre tout : Insta”. Mais il n’en est donc rien. Jade et Arnaud fileraient toujours le parfait amour après six ans de mariage.