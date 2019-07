Le mannequin belge Jade Foret a ensuite confirmé sa séparation avec Arnaud Lagardère, le célèbre industriel français, sur Instagram. En couple depuis 2010 et marié depuis 2013, l’homme d’affaires de 58 ans et le top model de 30 ans ont eu trois enfants (deux filles, Liva et Mila, et un garçon, Nolan).





