Coucou, qui revoilà ? Après six mois d’absence, Jade Lagardère a donné signe de vie sur Instagram, pour le plus grand plaisir des quelque 644 000 abonnés qui la suivent.

Il est vrai qu’à l’échelle de temps des réseaux sociaux, son silence avait de quoi inquiéter même le plus zen de followers. "J’avais juste besoin de me couper de tout pendant un moment, a fait savoir le mannequin belge. Parfois, il faut être capable de s’éloigner, de prendre du recul, de partir longtemps, pour comprendre certaines choses." Comprendre quoi ? L’histoire ne le dit pas. À moins qu’il ne faille détecter un message particulier dans la vidéo qu’elle a postée. Celle-ci égraine quelques moments clés de sa carrière et de sa vie, sans que son époux, Arnaud Lagardère, n’apparaisse. On se souvient que l’an dernier, la Belge avait déclaré être "célibataire" avant de se raviser. Le mystère plane, le suspense est insoutenable…