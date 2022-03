La gifle de Will Smith à Chris Rock aux Oscars n'en finit plus de faire parler et elle donne même des idées à certains. En effet, le boxeur Jake Paul a décidé de s'en mêler en proposant aux deux acteurs la somme de 15 millions de dollars chacun pour qu'ils règlent leur compte à travers un combat sur un ring. Très motivé à l'idée d'un tel duel et toujours à la recherche du buzz, Jake Paul a même demandé sur Twitter à être mis "

Pour rappel, Will Smith s'était finalement excusé publiquement auprès de Chris Rock et de l'académie des Oscars, quelques instants après l'annonce de l'ouverture d'une enquête sur l'incident.