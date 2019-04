Qu’il paraît loin le temps où les stars étaient idolâtrées. Aujourd’hui, elles sont systématiquement haïes sur les réseaux sociaux.

Jameela Jamil, une des vedettes de la série The Good Place, en a fait l’amère expérience : "On m’a dit que j’étais trop vieille, trop grosse et trop ethnique pour abandonner ma carrière au Royaume-Uni et partir aux États-Unis à 29 ans", a-t-elle écrit sur Twitter. Avant d’ajouter : "Je suis quand même venue et tout a été ok ! Essayer, c’est gagner." Une jolie gifle à tous les haters.