Ce dimanche, place à l’humour sur RTL-TVI ! Après un nouveau tour de magie de Donovan, Sophie Pendeville dévoilera son interview intimiste de Jamel Debbouze, réalisée lors du passage de l’humoriste en Belgique. "Quand j’ai su que j’allais interviewer Jamel, je me suis dit : ‘Il faut que je sois blindée, prête à rebondir s’il lâche vanne sur vanne comme il a l’habitude de le faire en interview.’ Mais, au final, on était dans une interview très posée où il parlait avec son cœur ", explique l’animatrice. "Il m’a parlé de ses différentes casquettes : humoriste, comédien et producteur. Mais également de sa vie familiale. Il s’est livré sur sa relation avec ses parents. Son père était très dur quand Jamel était enfant mais en même temps, il le soutenait dans ses projets. Sa mère, elle, était plutôt l’homme de la maison. Je n’ai jamais vu Jamel se livrer autant à la télévision. "

"Il m’a également confié sa préférence pour la scène. Il aime ce sentiment de contact immédiat avec le public. Ce qu’il n’a pas forcément en jouant pour le cinéma", souligne Sophie Pendeville, qui a ensuite rejoint l’humoriste sur la scène de la Ligue d’impro, un endroit qu’elle connaît bien pour en être l’une des membres. "Jamel y est venu avec son équipe pour affronter la Ligue d’impro. Je n’ai jamais vu le Théâtre Marni dans cet état-là. Il y avait une ambiance de folie. J’avais l’impression d’être dans un stade de foot. "

Cette soirée sera également l’occasion de mettre en avant le Marrakech du rire, rendez-vous incontournable du one-man-show francophone dont Jamel Debbouze est le chef d’orchestre. "J’aimerais beaucoup assister un jour au Marrakech du rire. Je suis une bonne cliente de ce genre de festivals. Mon dernier coup de cœur en ce qui concerne les humoristes : Véronique Gallo ! "





Maintenant ou Jamel : le 12 octobre prochain à Forest National. Infos et réservations sur teleticketservice.com