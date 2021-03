Triste nouvelle pour Jamel Debbouze. Ce dimanche, l'humoriste a perdu son père, Ahmed Touzani, âgé de 71 ans. L'homme est décédé dans une clinique de Marrakech, au Maroc, des suites d'une "", nous apprend le journal

Afin de respecter la coutume, l'inhumation du défunt doit avoir lieu dans les 24 heures qui suivent son décès. Les obsèques se sont donc déroulées ce dimanche en présence de sa famille. Sur la photo partagée par le quotidien marocain, le créateur du Jamel Comedy Club apparaît entouré d'hommes, vêtu d'une tenue traditionnelle et masque sur le visage afin de respecter les mesures sanitaires. Après avoir participé à la prière de l'Absent à la mosquée Koutoubia, les proches se sont rendus au cimetière de la ville pour l'enterrement du défunt.

Que ce soit dans ses spectacles, dans les reportages ou dans son livre Jamel, l'as de coeur, paru en 2008, Jamel a souvent évoqué son père et la relation qu'il entretenait avec lui. "Il nous aimait à sa manière, avec sa façon à lui. Mon père est né dans une étable comme Jésus, avec de la paille et des chèvres autour de lui, alors forcément c'est un monde qui nous sépare. Il a fait avec ce qu'il a pu, il a été déraciné de son pays d'origine, de ses amis et sa famille. Il a fait un sacrifice que je n'aurais pas fait pour les miens...", avait-il confié, en 2018, dans le magazine Sept à Huit sur TF1, comme le relaye Puremédias.fr. "Aujourd'hui je suis très impressionné, très respectueux de l'homme qu'il est, je lui dis et je l'exprime mieux. On est de plus en plus bavards."

De Touzani à Debbouze

A divers reprises dans les médias, Jamel Debbouze a expliqué pourquoi il ne portait le nom Touzani, comme son père. Pour des "raisons administratives", ce dernier a été contraint de changer de nom lorsqu'il est arrivé en France. Les frères (Mohamed, Hayat, Karim, Rashid) et la soeur de Jamel (Nawel) portent donc tous le nom "Debbouze".