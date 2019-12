Rencontrer un romancier mythique n’est déjà pas l’exercice le plus facile ; interviewer James Ellroy s’apparente à du funambulisme. Il faut avancer avec prudence sur la corde en espérant ne pas basculer dans le vide à cause d’un coup de croc du "Demon Dog". La moindre question relative à Donald Trump et à la politique américaine, tentez de la lui faire à l’envers, et vous risquez de voir votre entretien avec l’auteur américain vous filer entre les doigts.

(...)