James Middleton, le sosie de Jude Law et frère de Kate et Pippa Middleton, a trouvé l'amour ! Il est en couple avec une Française, annonce le Daily Mail, photos à l'appui. Alizée Thévenet a grandi en Allemagne, France, Belgique, Indonésie et Chili. Elle travaillle comme analyste financière à Londres. Le couple serait ensemble depuis 6 mois d'après le tabloïd anglais qui a aussi rencontré le père de la jeune femme. Celui-ci a confié que sa fille "était très heureuse" et que James "est un homme charmant".

Les tourtereaux débutent l'année à Saint-Barth, aux côtés de Pippa Middleton et son mari James Matthews ainsi que les parents de Pippa, James et Kate.