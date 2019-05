En janvier dernier, des paparazzis avaient rendu public des clichés de James Middleton avec sa nouvelle petite amie. Son identité avait été révélée dans la foulée. L'heureuse élue s'appelle Alizée Thévenet, elle est française, elle a 29 ans et elle travaille dans la finance à Londres. La jeune femme a même fait ses études à Bruxelles si l'on en croit son profil LinkedIn. Elle a en effet réalisé un Bachelor à l'ICHEC Brussels Management School. Dans les colonnes du Daily Mail , le papa de la principale intéressée, Jean-Gabriel Thévénet, avait déclaré que sa fille était très heureuse aux côtés de James Middleton.





Jusqu'à présent, James Middleton n'avait encore jamais publié de clichés aux côtés de sa compagne. Il avait davantage l'habitude de poster des photos de ses trois chiens sur son compte Instagram qu'il a d'ailleurs rendu public au début de l'année.





Mais cette semaine, le frère de Kate et Pippa a décidé d'officialiser son histoire d'amour. Sur la publication, on découvre les deux amoureux sur un bateau, plus souriants que jamais. Ils portent chacun un pull orange. James Middleton arbore une jolie gavroche bleu marine où on peut lire un "A". Peut-être est-ce un clin d'oeil à Alizée... En légende, l'homme de 32 ans a écrit : " navigue avec moi". Le jeune couple nage en tout cas en plein bonheur.