"On foirait à chaque fois"

"On partageait un appartement. C'était en 2008, je dirais ? (...) Une poignée de mecs chanceux qui finiront par bien s'en sortir quelques années plus tard", s'est-il rappelé dans l'émission "Live with Kenny and Ryan". "Mais pour être franc, à l'époque, tout n'était pas rose. On n'arrêtait pas de passer les mêmes auditions, d'étudier ensemble et de nous entraider, alors qu'on savait qu'on allait finir par se battre pour un même rôle ! Enfin, on foirait à chaque fois", a-t-il ajouté.



Le groupe d'amis a traversé une période de vache maigre difficile, mais exaltante malgré tout. "En regardant en arrière, on a passé de bons moments, on était un groupe fun et aujourd'hui encore, on est de bons amis. Mais à l'époque, on mangeait des pizzas surgelées qu'on stockait au congélo et il n'y avait que des bières au frigo. Avec quelques morceaux de viande occasionnellement", lit-on dans des propos traduits par Première.



Une année plus tard, la carrière de Robert Pattinson explosait grâce à la saga à succès Twilight.