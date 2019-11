Jamie Lee Curtis, bientôt à l’affiche de Knives out, se livre sans détours. Attention, interview décoiffante.

Oubliez le sex-symbol des années 80. À 61 ans tout juste, Jamie Lee Curtis se considère comme étant aujourd’hui "une célébrité qui a tourné pendant six ans des pubs pour une marque de yaourts facilitant le transit intestinal" et ce afin de "pouvoir payer ses factures." Bref, elles sont rares les actrices à Hollywood qui parlent "cash". Dans l’entretien qu’elle nous a accordé, la fille de Janet Leigh et Tony Curtis se raconte sans détour et avec humour. Au risque d’écorner son image glamour…

(...)