"Lune de mes jours"

La toile a en effet ressorti une photo complice du duo, qui formait le couple Khal Drogo-Daenerys Targaryen dans la série culte, datant du mois d'août. On y voit la Britannique sur les genoux de l'acteur lors d'une soirée d'anniversaire. "Lune de mes jours, tu es merveilleuse, je t’aime pour toujours Emilia Clarke", lui écrivait-il sur Instagram. Il n'en fallait pas plus pour emballer les réseaux sociaux. Par le passé, Jason Momoa avait confié qu'il ne manquait jamais de rendre visite à sa co-star lorsqu'il était de passage au Royaume-Uni. En attendant d'en savoir plus, les spéculations vont bon train.