À la mort de son personnage dans GOT, l’acteur de 41 ans a connu une traversée du désert. "Je n’arrivais pas à obtenir de travail", a confié Jason Momoa, également connu pour ses rôles dans Alerte à Malibu et Stargate : Atlantis. Dans les pages d’In Style, il a déclaré: "C’est très dur lorsque vous avez des bébés et que vous êtes totalement endetté. Après Game of Thrones, on était affamés." Le papa de Lola Iolani et Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha, nées de son union avec Lisa Bonet, a mis trois ans avant de retrouver du travail, à savoir le rôle d’Aquaman dans Batman vs Superman : Dawn of Justice en 2014 puis dans Aquaman en 2018. Il sera par contre dans Dune en 2021 et dans le second volet d’ Aquaman prévu pour 2022.