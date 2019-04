Ça change tout !





Grand fan de rock et de blues, Jason Momoa est un adepte des cheveux longs et de la barbe hirsute. Un look de baroudeur qu'il traîne depuis des années, à l'écran comme à la ville. Enfin ça, c'était avant. L'acteur de 39 ans est devenu... imberbe !

Un geste écolo

Sur son compte Instagram, il montre qu'il s'est rasé à blanc afin d'attirer l'attention sur "les plastiques qui détruisent notre planète". "Adieu Drogo (Game of Thrones, ndlr), Aquaman, Declan (Frontier, ndlr), Baba (See, ndlr). Je me débarrasse de ce monstre, il est temps de bouger les choses", explique-t-il dans une vidéo vue plus de 2 millions de fois.

Celle-ci sert à faire la promotion d'une eau en cannette dont l'aluminium est recyclable à 100%. Un projet sur lequel ce père de deux enfants travaille depuis deux mois. "Il n'y a qu'une seule chose qui puisse réellement aider et sauver notre planète, tant que nous le recyclons, c'est l'aluminium. (...) Nettoyons nos océans, nettoyons notre planète", écrit-il. Si son message est bien plus important que sa barbe, ce changement de look radical n'a pas manqué de faire réagir la toile.

"Jason Momoa s'est rasé et plus rien n'a de sens."