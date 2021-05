Jason Statham: "On ne peut pas se comporter comme un gros dur tout le temps" PeopleInterview Frank Rousseau, correspondant à Los Angeles © REPORTERS/SPLASH

Le réalisateur britannique Guy Ritchie et Jason Statham refont équipe pour le film d'action "Wrath of man" disponible en vidéo sur demande. Une production "gros calibre", qui, vous vous en doutez ne fait pas dans la dentelle. Du coup, on s’est dit qu’une petite rencontre punchy avec THE Jason s’imposait. Le roi de l'atemi-bourre-pif prouve une nouvelle fois – et de virile manière - qu’à 53 ans (et encore toutes ses dents) il n’aime pas faire du surplace. Tout comme dans la vraie vie…