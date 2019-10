"Je suis honoré de recevoir le titre d’ambassadeur de bonne volonté au titre d’humanitaire", révèle notre Jean-Claude Van Damme national sur son compte Instagram.

Ce titre honorifique lui a été donné par la Gift Global Initiative, une organisation à but non lucratif qui aide les enfants dans le plus grand besoin dans les endroits les plus pauvres de la planète, pour son combat pour la défense des droits de l’homme et des animaux "avant même que cela ne soit devenu tendance". L’acteur belge de 58 ans a aussi soutenu cette semaine la saison 12 des Anges de la téléréalité. JCVD a en effet posté une photo où il est entouré des candidats de la nouvelle saison (NRJ12) qui se tourne actuellement en Asie, nouveau fief des célèbres muscles de Bruxelles.