25 ans pile après la diffusion de l’épisode 17 de la saison 2 de Friends intitulé Celui qui retrouve son singe et dans lequel on retrouvait notre star nationale Jean-Claude Van Damme en guest, les créateurs de la série ont livré leurs secrets de tournage (pas très flatteurs pour JCVD) sur cet épisode le plus regardé de tous les temps.

"Jean-Claude est tombé dans la catégorie des acteurs avec qui c’est le plus difficile de travailler", a ainsi notamment déclaré Warren Littlefield, l’ex-président de NBC Entertainment, au Hollywood Reporter.

Quant au réalisateur Michael Lembeck, qui garde un souvenir des célèbres muscles de Bruxelles comme d’un acteur "pas préparé et arrogant", il a tenu à partager une anecdote qui l’a outré. "On a d’abord tourné une scène avec lui et Jennifer Aniston. Elle est ensuite venue me voir en me disant : ‘Lem, Lem, est-ce que tu peux me rendre un service et lui dire de ne pas mettre sa langue dans ma bouche quand il m’embrasse ?’"

Après avoir fait la remarque à JCVD, les équipes ont ensuite tourné une scène avec Courteney Cox. "Et là, elle vient aussi me voir et me dit : ‘Lem, est-ce que tu peux lui dire de ne pas mettre sa langue dans ma bouche ?’ Je n’arrivais pas à y croire ! J’ai dû lui dire encore une fois, un peu plus fermement."