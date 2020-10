Dans Sept à huit sur TF1, l'acteur français -dont la carrière est "un peu terminée" selon lui- a fait part de son souhait de vendre toutes ses propriétés sur le territoire français

" Ça fait un bout de temps que la France est triste, elle me déprime, a déclaré Gérard Depardieu, qui a reçu, chez lui, Audrey Crespo-Mara et les équipes de l’émission dominicale Sept à huit pour la promotion de son livre "Ailleurs" où il évoque son amour pour la Russie et son désamour pour l’Hexagone. Les Français sont très tristes. D’ailleurs, je ne les vois pas, parce que quand je suis ici je sors très peu. Et quand je ne suis pas là, je suis ailleurs.” Par son “ailleurs”, il entend notamment la Russie, qu’il “ adore”. Mais pas que. Lire plus loin. “Les migrants devraient être une chance aussi pour la France, a-t-il ansi déclaré. Mais on veut faire des murs maintenant, comme l’autre là-bas, Trump. Mais ce n’est pas être vivant que de faire des murs."

(...)