Deux mois après la plainte déposée par le neveu du célèbre producteur français , pour "", "" mais aussi pour "", Olivier A. a décidé de prendre la parole sur BFM TV. La victime, qui n'avait alors que 11 ans au moment des faits, revient en effet sur les sévices que lui aurait infligés Daniel Moyne, à qui son oncle l'aurait livré. "

"Je comprends que je dois aller masturber un homme, sucer un autre"

"Un autre soir, des hommes ont des relations sexuelles dans une chambre, raconte-t-il toujours au micro de BFM TV. Gérard me dit d’aller les rejoindre. Daniel, avec son regard, me parle et je comprends que je dois aller masturber un homme, sucer un autre. Gérard passe sa tête par la porte avec un sourire, il regarde et s’en va." Olivier évoque alors "une orgie" à laquelle il aurait été poussé de se joindre.

"Il avait une odeur corporelle assez désagréable, j’ai voulu arrêter"

Autre témoignage, celui d'Olivier L., lequel accuse Daniel Moyne de l'avoir forcé à lui faire une fellation lorsqu'il avait 18 ans : “Il m’emmène dans la chambre, me dit de m’allonger, s’allonge à côté de moi et commence à me caresser. Il sort son sexe, me demande une fellation, je ne veux pas mais je commence à le faire. Et il avait une odeur corporelle assez désagréable, j’ai voulu arrêter, je ne pouvais plus. J’ai arrêté”. Si les faits sont aussi prescrits, l'homme avait besoin de se libérer en prenant la parole sur BFM TV. Il a aussi tout de même décidé de porter plainte, surtout après avoir lu le livre de Camille Kouchner qui affirme que son frère jumeau a été violé dans son enfance par leur beau-père Olivier Duhamel.

Une enquête ouverte pour un "chantage à 700.000 euros"

Du côté de Gérard Louvin et de Daniel Moyne, ils continuent de nier les faits. Une enquête a d'ailleurs été ouverte pour "chantage" à l'encontre du neveu du producteur de télévision. “Je ne suis pas un prédateur!, a déclaré Gérard Louvin dans le journal Nice Matin. Rien ne m’est directement reproché. La seule plainte qui me vise directement émane de mon neveu, qui m’a réclamé 700.000 euros pour ne pas avoir vu ce qui n’a pas existé."