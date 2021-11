“Je n’ai jamais été malade une seule fois dans ma vie, assure Caroline Margeridon, l’acheteuse star et cash d’Affaire conclue, qui vient de sortir son premier livre où elle se dévoile sans fards -Libre !- chez Plon. Je n’ai jamais eu un remboursement de quoi que ce soit. Après mes accouchements, j’étais le lendemain au bureau. Enfin, avec une espèce de bois en plastoc parce qu’on m’avait coupé la foufoune (sourire) !”



“J’ai peur des aiguilles alors que je fais du botox !”

De passage ce lundi à la DH avant sa séance de dédicaces chez Filigranes ce soir à Bruxelles, l’antiquaire de 55 ans n’a donc jamais été malade car elle nous affirme être “vaccinée totale !” “J’ai peur des aiguilles, ce qui est paradoxal pour quelqu’un qui fait du botox. Je vois une aiguille à la télé, je ne peux regarder l’écran…, raconte celle qui a les mains moites lorsqu’elle se rend chez Jacquy, son chirurgien esthétique. Je ne suis me suis même pas vaccinée contre le tétanos à cause de cela… mais avec un métier comme le mien, vous imaginez ?”

Cette restauratrice d’art a en effet un jour marché sur un clou et ainsi “chopé le tétanos. Une boule est arrivée derrière ma jambe et j’ai dû aller directement à l’hôpital direct. J’ai donc reçu des médicaments sous piqûres, c’est pourquoi j’en ai très très peur.”



“Quand on voit ce qui se passe aujourd’hui en Autriche, je me dis que ce n’est pas con”

“Pour ce qui est du Covid, je ne veux pas faire de polémique là-dessus mais j’ai fait vacciner mes enfants bien avant que les jeunes aient le droit de se faire vacciner, souligne Caroline Margeridon, aussi cash dans la vie qu’à la télévision. Même pas pour se protéger nous, c’est pour protéger nos anciens. Surtout que j’ai encore la chance d’avoir des amis en vie. Déjà, moi, je suis Madame Câlinou et ça fait deux ans que je ne fais plus de câlins, je suis au bout de ma vie ! Je n’ai pas envie de refiler la maladie à quelqu’un que j’aime ou même quelqu’un au supermarché. J’ai deux doses et je ferai bientôt la troisième voire une quatrième s’il le faut. Car, malheureusement, des gens sont morts mais pas forcément à cause de ce vaccin. Je ne veux pas rentrer dans une polémique mais chacun fait ce qu’il veut. Si tu ne veux pas te faire vacciner, c’est ton droit. Mais quand on voit ce qui se passe aujourd’hui en Autriche, je me dis que ce n’est pas con. Ne confinons pas ceux qui jouent le jeu mais bien les autres. Après tout, pourquoi pas !”

Et de conclure en rappelant que le coronavirus a touché des gens proches d’elle. Qui ont soit disparu en 3 semaines, soit, comme le nounou de ses enfants, qui est tombé deux mois et demi dans le coma. “Aujourd’hui, cela fait presque trois mois qu’il est en rééducation. Merde, c’est quoi de se faire vacciner ? Ce n’est rien !"

