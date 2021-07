Dans une interview accordée à nos confrères de Sudpresse, le prince Laurent est revenu sur sa présence au défilé à l'occasion de la fête nationale du 21 juillet. Très touché par les intempéries de ces derniers jours qui ont provoqué d'importantes inondations en Belgique, le frère du roi Philippe a confié qu'il aurait préféré être ailleurs. "J'étais très embarrassé d'être dans cette tribune, je me suis demandé ce que je faisais là au lieu d'être un ou deux jours sur le terrain.", a-t-il déclaré. Limité par sa fonction, celui-ci a fait la demande pour pouvoir se rendre auprès des sinistrés. "Si j’ai la possibilité de le faire, je le ferai… mais sans les caméras, sans les photographes.".

Engagé dans plusieurs causes environnementales, le prince Laurent s'est senti démuni devant l’ampleur de cette catastrophe et les moyens mis en œuvre pour aider les sinistrés. Celui-ci s'est dit très attristé, d'autant que "les catastrophes naturelles ne touchent en général que les plus démunis, beaucoup moins les nantis".

Celui-ci a également tenu à exprimer tout sa gratitude à l'égard de ceux qui s'investissent pour aider les sinistrés. "C’est le cas des militaires, des pompiers, de la Croix-Rouge, des scouts et de nombreux bénévoles", a-t-il précisé."Je tiens à signaler que je suis aussi de tout cœur avec les familles qui ont perdu des êtres chers, qui ont perdu leur maison… avec tous ceux et toutes celles qui ont été inondés. Vous savez, il y en a beaucoup plus que vous ne l’imaginez...".