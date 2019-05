L'élection de Top Women a lieu ce samedi. Voici les réactions de quelques candidates.

“Je mesure un mètre 40”

"Je participe à Top Women parce que j’en ai marre qu’on critique les petits et les gros, déplore Giuseppina. Car il n’est pas facile de trouver un petit ami quand on fait 1,40 m. Il n’y a pas que le physique qui compte, c’est le cœur le plus important !" Bénévole dans un hôpital bruxellois, cette retraitée de 62 ans est surnommée le rayon de soleil de ses patients. Tout ça est dû à son vécu. "J’ai perdu trois enfants, il ne me reste plus qu’un fils… J’avais une appréhension à défiler en lingerie mais mon fils m’a dit que j’étais classe. Il est fier de moi et il m’a dit que c’était une revanche sur ma vie."

(...)